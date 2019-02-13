В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке

13 Февр. 11:47 2019-02-13T11:47:14+03:00

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Следователи Тюменской области расследуют убийство, произошедшее в новогоднюю ночь, в одном из домов деревни в Тобольском районе. Тело хозяина жилой постройки, 60-лнетнего мужчины обнаружили накануне, 12 февраля.

По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы уже задержали ранее судимого за убийство 66-летнего местного жителям, отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Как стало известно, подозреваемый проживал у потерпевшего в доме. В новогоднюю ночь между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник дождался, пока хозяин дома уснет, после чего вооружился топором и нанес лежащему на кровати мужчине несколько ударов в область шеи. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Спустя несколько дней, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело потерпевшего в сени, где спрятал его в сундук, накрыв сверху одеялами. Внезапное исчезновение соседа заметили жители деревни. Они и обратились в правоохранительные органы.

Благодаря грамотно-проведенным следственно-оперативным мероприятиям удалось быстро установить все обстоятельства произошедшего и лицо, подозреваемое в совершении преступления.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU