Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество

13 Февр. 10:14 2019-02-13T10:14:48+03:00

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В Тюмени начался прием заявок на грантовый конкурс «Цех». Его проводит молодежный театральный центр «Космос». Победители могут получить до полумиллиона рублей на реализацию проекта.

К участие допускаются жители Тюмени и юга области от 18 до 35 лет. Это прекрасная возможность для тех, кто давно хотел поставить спектакль, провести музыкальный фестиваль, уличный перформанс или другой проект.

Защита идей пройдет 14, 15 и 16 марта в «Космосе». Также организаторы конкурса «Цех» проведут для участников и всех желающих бесплатную образовательную программу 20 и 25 февраля.

- Мы ждем инновационные, экспериментальные проекты и спектакли в числе участников конкурса. Интересно увидеть работы, в которых люди разных социальных групп могут адаптироваться с помощью искусства. И, конечно, нужно пробовать выходить за пределы сценического пространства. Хочется в Год театра наполнить Тюмень по-настоящему стоящими культурными событиями, — отметила руководитель молодежного театрального центра «Космос» Марина Деликатная.

ИСТОЧНИК KP.RU