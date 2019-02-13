Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Тюмени начался прием заявок на грантовый конкурс «Цех». Его проводит молодежный театральный центр «Космос». Победители могут получить до полумиллиона рублей на реализацию проекта.
К участие допускаются жители Тюмени и юга области от 18 до 35 лет. Это прекрасная возможность для тех, кто давно хотел поставить спектакль, провести музыкальный фестиваль, уличный перформанс или другой проект.
Защита идей пройдет 14, 15 и 16 марта в «Космосе». Также организаторы конкурса «Цех» проведут для участников и всех желающих бесплатную образовательную программу 20 и 25 февраля.
- Мы ждем инновационные, экспериментальные проекты и спектакли в числе участников конкурса. Интересно увидеть работы, в которых люди разных социальных групп могут адаптироваться с помощью искусства. И, конечно, нужно пробовать выходить за пределы сценического пространства. Хочется в Год театра наполнить Тюмень по-настоящему стоящими культурными событиями, — отметила руководитель молодежного театрального центра «Космос» Марина Деликатная.
ИСТОЧНИК KP.RU