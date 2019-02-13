В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение

13 Февр. 09:52 2019-02-13T09:54:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ишиме врачи-офтальмологи провели уникальную операцию. Они вернули зрение детскому тренеру по боксу Валерию Сорокину.

Один глаза у мужчины перестал видеть 10 лет назад. Из-за укуса мошки зрение начало падать очень быстро и вскоре глаз совсем перестал видеть.

-Три года назад, как и прогнозировали в то время врачи, стал подводить и единственный видящий глаз. Зрение снизилось настолько, что передвигаться приходилось только с палочкой, я знал каждую ямочку и каждый бордюр в своем дворе, - рассказывает пациент.

Валерий Сорокин давно подумывал на хирургические вмешательства, но учитывая возраст – 68 лет, а также, сопутствующие заболевания, плохие анализы, никак мог попасть на операцию. дО момента, пока не узнал, что в больницу Ишима приехал новый высококвалифицированный доктор.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, Антон Чудин не подвел и помог пожилому тренеру. Теперь Валерий Сорокин снова может видеть, хот и одним глазом.

- Вы не представляете насколько изменилась моя жизнь. Я снова читаю, смотрю телевизор, понемногу сижу в компьютере, - делится впечатлениями детский тренер.

Это далеко не единственный положительный пример во врачебной практике Чудина. Так, Елена Рудковская, профессиональная швея, последние 25 лет ходила в очках. В ноябре решила обратиться за медицинской помощью. Антон Вячеславович провел первую операцию, заменил хрусталик. А сегодня женщина уже выписывается уже после операции на второй глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU