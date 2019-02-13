Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева

13 Февр. 08:54 2019-02-13T09:00:32+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с днем рождения одного из сильнейших биатлонистов России Евгения Гараничева. Пожелания спортсмену глава региона разместил на своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Александр Моор отметил, что Евгений Гараничев уже не первый год отстаивает честь Тюменской области на крупнейших соревнованиях. На его счету Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Кубок мира и другие крупные турниры, где он завоевал десятки золотых, серебряных и бронзовых медалей благодаря большому труду и целеустремленности.

- Женя - отличный спортсмен, муж, отец двух малышей. Желаю ему покорять все новые вершины в спорте, здоровья и благополучия его семье, - подчеркнул в своем поздравлении Александр Моор.

Сегодня, 13 февраля, известному биатлонисту Евгению Гараничеву исполняет 31 год. Под своим фото, выложенным на странице в инстграме, спортсмен написал - "как же быстро летят года". Пост набрал уже более 1700 лайков и большое количество комментариев с поздравлениями и пожеланиями.

ИСТОЧНИК KP.RU