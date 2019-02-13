Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках

13 Февр. 08:28 2019-02-13T08:43:33+03:00

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Ргиональная сеть бесплатного интернета «Tyumen Free» увеличила число точек доступа. Теперь жителям Тюменской области доступно более 180 точек подключения к городской сети бесплатного wi-fi.

Уже в ближайшее время жители Тюмени смогут пользоваться бесплатным интернетом и на остановках, ожидая автобуса. Помимо областного центра новые точки доступа появились в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

В Тюмени бесплатный wi-fi стал доступен преимущественно в центре города. Это остановки «Максима Горького», «Администрация г.Тюмени», «Центральный рынок 1», «Областная научная библиотека», «Дом печати», «Первомайская», «Сквер имени Немцова», «Тюменский драматический театр».

Точки доступа появились также в скверах «Нефтяников», «Семейный», «Серебряные ключи», «Телевизионный», в МФЦ по ул.50 лет Октября и Тимофея Чаркова.

Традиционно к сети «Tyumen Free» можно подключиться в культурных и досуговых местах. Теперь же свободны интернетом могут пользоваться посетители образовательных учреждений, спортивных центров и медучреждений. Среди них клиническая больница №2, тюменский кардиоцентр, областной онкологический диспансер, поликлиники №5 и №6. Общая площадь покрытия сети составляет 1600 кв. км и постоянно увеличивается за счет охвата новых мест.

На начало 2019 года в региональной сети зарегистрировалось свыше 10500 новых пользователей. В среднем ежедневно более 3 000 человек одновременно выходят в интернет через бесплатную сеть.

Самые популярные места для подключения к бесплатному wi-fi у тюменцев - торговый центр «Магеллан», железнодорожный вокзал, сквер «Комсомольский» и площадь 400-летия Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU