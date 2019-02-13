Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать

13 Февр. 07:34 2019-02-13T07:34:22+03:00

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Следователи начали проверку по факту обнаружения 11 февраля тела женщины одной из квартир многоквартирного дома областного центра. Погибшей оказалась 47-летняя местная жительница, которой неизвестные нанесли колото-резанные раны спины.

По подозрению в совершении преступления следователи задержали ранее судимого 64-летнего сожитель потерпевшей. По его словам, между ним и женщиной произошел конфликт на почве ревности. Разозлившись, злоумышленник ударил сожительницу ножом в спину, от чего она упала на пол, а подозреваемый ушел спать.

Через некоторое время мужчина проснулся и обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU