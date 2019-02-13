В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников

13 Февр. 06:58 2019-02-13T07:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сотрудники Роспотребнадзора дважды приостанавливали деятельность магазина ООО «Енисей» из-за высокого уровня шума холодильного оборудования. Поводом послужило обращение жильца дома № 172 по улиц Широтная, где располагается торговая точка.

В ходе проверки сотрудники регионального управления убедились в достоверности фактов, указанных в обращении. Уровень шума в квартире заявителя превышал нормативы для ночного времени суток, установленные санитарным законодательством.

По решению суда деятельность магазина была приостановлена на 20 суток. Однако при повторном проведении замеров уровня шума в квартире заявителя специалисты ведомства установили, нарушения не устранены.

В этой связи Ленинский районный суд признал ООО «Енисей» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности магазина на 40 суток, начиная с 1 февраля 2019 года.

В настоящее время ООО «Енисей» устранило нарушение и готово досрочно возобновить деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU