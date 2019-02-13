2019-02-13T06:47:45+03:00
Спорт

Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов

Соревнования проходили в минувшие выходные в Екатеринбурге
Марина Васильева
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Фото ГАУ ТО «ОСШОР Л.Н. Носковой»Фото ГАУ ТО «ОСШОР Л.Н. Носковой»
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Тюменские биатлонисты показали отличные результаты на втором этапе Кубка России среди ветеранов. Соревнования проходили с 9 по 10 февраля на базе УСБ «Динамо» в Екатеринбурге.

Сопровождало спортсменов тренер областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, заслуженный мастер спорта по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр Ольга Мельник. Такая мощная поддержка дала свои результаты.

Так, в спринте среди женщин 35 лет и старше тюменки заняли три призовых места. Лидером стала Наталья Семина. На второй позиции разместилась Ольга Кадргулова. Замкнула тройку Ольга Шипулина.

Среди мужчин 55–59 лет победителем стал Владимир Шипулин, сообщает пресс-служба правительства области. Среди мужчин 60–64 лет в тройке лидеров оказался Владимир Спирин — он занял 2 место.

В воскресенье состоялся масс-старт, где тюменцы также смогли достойно выступить и занять места в тройке лидеров. Среди мужчин первое место заслуженно занял Владимир Шипулин, а второе — Владимир Спирин. Победителями среди женщин в масс-старте стали: Наталья Семина, Ольга Шипулина и Ольга Кадргулова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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