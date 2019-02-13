В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

13 Февр. 06:29 2019-02-13T06:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Тюменской области пошла на спад. На 6 неделе 2019 года, с 4 по 12 февраля показатель ниже эпидемического порога на 41% и на 22%.

- Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом гриппа произошло за счет своевременного приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях (школах) и учреждениях дополнительного образования, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается разобщение в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. На 6 неделе был приостановлен учебный процесс в Тобольске, Тюменском, Заводоуковском, Уватском, Тобольском, Ярковском, Армизонском районах.

По данным вирусологического мониторинга у больных выделялись вирусы гриппа и вирусы не гриппозной этиологии. Специалисты напоминают, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном непривитые. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.

- При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ было привито против гриппа 700 916 человек – 47% от численности населения региона, в том числе за счет средств работодателей привито более 35 тысяч человек, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU