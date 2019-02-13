2019-02-13T05:18:35+03:00
Общество

Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день

Днем столбик термометра поднимется до отметки -6 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 13 февраля, в Тюмени ожидается пасмурный день, но без осадков. Утром температура воздуха составит -13,-10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки -8,-6 градусов.

К вечеру ожидается -7,-10 градусов, к ночи – до -12,-10 градусов. В течения дня синоптики прогнозируют юго-западный ветер 3,5-4,1 м/с.

В народном календаре 13 февраля день Никиты-пожарника, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи. Особое внимание в этот день уделяли народным приметам.

Если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.Пог

ИСТОЧНИК KP.RU

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