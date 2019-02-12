2019-02-12T16:03:29+03:00
Экономика

Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей

За 2018 год жители Тюменской области доверили банкам 806 млрд рублей
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Банковские вклады жителей Тюменской области, с учетом округов за 2018 год увеличились на 10%, или на 75 млрд рублей, достигнув к 1 января 2019 года 806 млрд рублей.

При этом основной объем вкладов – около 454 млрд рублей (56%) находится на счетах жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На втором месте по объему вложений - 236 млрд рублей (30%) – юга области. На долю Ямало-Ненецкого автономного округа приходится 116 млрд. рублей (14%).

По средней сумме вклада в расчете на каждого жителя также лидирует Югра – 273 тысячи, затем идет Ямал – 213 тысяч рублей. На счетах жителей юга области в среднем находится по 155 тысяч рублей. В целом средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Тюменской области составила 216 тысяч рублей.

Значительную часть или 75% в общем объеме депозитов жители региона хранят в рублях при средней ставке 6,7 годовых, отметили в отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

- Сберегательная модель поведения населения свидетельствует как о доверии к банковскому сектору, так и об устойчивости ценовых ожиданий. В целом, это способствует сбалансированному росту потребления, что, в свою очередь, снижает риски инфляционного давления, – добавил управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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