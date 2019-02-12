Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию

12 Февр. 15:41 2019-02-12T15:42:14+03:00

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В 2018 году в Тюменской области было выявлено 6412 случаев злокачественных новообразований. Более 58% всех онкологических заболеваний удалось обнаружить на ранних (I – II) стадиях заболевания. Об этом на пресс-конференции «Онкологические заболевания в Тюменской области. Этапы реализации региональной программы в рамках Национального проекта» рассказали представители облздрава и «Медицинского города».

- Раннее выявление – это самое главное. Мы реорганизовали систему смотровых кабинетов, создав на их базе совершенно новый вид ранней диагностики. Сегодня в каждой поликлинике Тюменской области работают кабинеты раннего выявления заболеваний, нацеленные на выявление в базовой части онкологические заболевания, - подчеркнул главный врач ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» Андрей Кудряков.

Он добавил, что при выявлении подозрения на новообразование специалисты такого кабинета сразу же по определенному алгоритму направляют пациента на дообследование. Данный алгоритм предусматривает как можно более полное и быстрое попадание пациента к онкологам Медицинского города.

- Наибольшая заболеваемость злокачественными новообразованиями отмечена у граждан в возрасте от 55 до 64 лет, - отметила главный внештатный онколог Тюменской области, заведующая маммологическими центрами Валерия Павлова.

По ее словам, заболеваемость от онкологических заболеваний в 2018 году составила 427,95 случаев на 100 000 населения, а смертность от новообразований в 2018 году составила 146 случаев на 100 000 населения, в том числе злокачественных – 143,6 случаев на 100 000 населения.

- Региональный план «Борьба с онкологическими заболеваниями» - это один из важных проектов. В рамках реализации мы хотим сформировать тотальную настороженность к онкозаболеваниям в первичном звене здравоохранения, будь то участковые терапевты, педиатры или врачи специалисты, - пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Она добавила, в планах у региона открытие и оснащение Центров амбулаторной онкологической помощи в Ишиме, Заводоуковске, Голышманово, Тобольске, переоснащение Онкологического Центра Медицинского города, создание и усовершенствование новой генерации кадров.

Всего за 2018 год в женских кабинетах раннего выявления заболевания осмотр прошли 359 365 женщин, в 260 случаях у пациенток было заподозрено злокачественные новообразования, а в 2659 случаях – предраковые заболевания. Среди онкологических патологий у женщин лидируют: злокачественные новообразования молочной железы (21%), рак кожи (14%), онкологические заболевания тела матки (7%).

В мужских кабинетах обследование прошли 213 970 тюменцев. В 112 случаях были заподозрены злокачественные новообразования и в 569 случаях – предраковые заболевания. У мужчин лидируют – злокачественные новообразования предстательной железы (21%), онкологические заболевания органов дыхания (18%), рак кожи (9%).

Участники конференции отметили, что в Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в РФ. Благодаря исследованиям в 2018 году было выявлено 1293 случая онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU