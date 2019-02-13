2019-02-13T13:16:26+03:00
Общество

В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную

При этом все льготы сохраняются
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальнуюВ Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальнуюФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области в рамках «мусорной» реформы изменились две составляющие. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказала пресс-секретарь регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Тюменское экологическое объединение» Юлия Некрасова. Первое: отныне услуга исключается из состава жилищной и становится коммунальной, сохраняя все льготы; второе: появляется обработка и сортировка на мусоросортировочных заводах.

По словам Юлии, раньше управляющая компания могла сама выбрать любого возчика мусора: по какому принципу они договаривались работать, такой тариф и устанавливался. Если раньше возчик получал оплату труда, когда просто забирал отходы, то сейчас ему платят только после того, как он привозит отходы на завод либо на полигон.

- Возчиков, которые занимаются транспортировкой отходов, мы отбирали на конкурсной основе, - продолжает Юлия. – В соответствии с утверждённым графиком вывоза мусора он едет по маршруту: где-то собирает мусор раз в сутки, где-то – раз в двое суток. Возчик приезжает, забирает мусор с площадки, едет на мусоросортировочный завод. Уже на заводе извлекают те фракции, которые могут отправиться на вторичную переработку, а «хвосты» идут под пресс и на захоронение на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке
В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО
Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение
Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева
Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках
Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать
В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников
Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов
В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день
В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор
Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию
Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор
Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль