В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную

13 Февр. 13:16 2019-02-13T13:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области в рамках «мусорной» реформы изменились две составляющие. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказала пресс-секретарь регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Тюменское экологическое объединение» Юлия Некрасова. Первое: отныне услуга исключается из состава жилищной и становится коммунальной, сохраняя все льготы; второе: появляется обработка и сортировка на мусоросортировочных заводах.

По словам Юлии, раньше управляющая компания могла сама выбрать любого возчика мусора: по какому принципу они договаривались работать, такой тариф и устанавливался. Если раньше возчик получал оплату труда, когда просто забирал отходы, то сейчас ему платят только после того, как он привозит отходы на завод либо на полигон.

- Возчиков, которые занимаются транспортировкой отходов, мы отбирали на конкурсной основе, - продолжает Юлия. – В соответствии с утверждённым графиком вывоза мусора он едет по маршруту: где-то собирает мусор раз в сутки, где-то – раз в двое суток. Возчик приезжает, забирает мусор с площадки, едет на мусоросортировочный завод. Уже на заводе извлекают те фракции, которые могут отправиться на вторичную переработку, а «хвосты» идут под пресс и на захоронение на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU