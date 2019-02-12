2019-02-12T15:15:05+03:00
Общество

Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор

«Тюменское экологическое объединение» выявляет их тремя способами
Алексей КОСЕНЧУК
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Свалками в Тюменской области займётся региональный операторСвалками в Тюменской области займётся региональный операторФото: pixabay.com
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Департамент недропользования и экологии Тюменской области займётся ликвидацией несанкционированных свалок в регионе (их порядка 550-ти), которые находятся в перечне территориальной схемы обращения с отходами. Те свалки, которые появляются после 1 января 2019, попадают в компетенцию регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в регионе – «Тюменского экологического объединения».

Свалки можно выявить тремя способами. Первый – специалисты регоператора сами выявляют свалку во время рейдов, второй – о ней, через форму обратной связи на сайте, сообщают сами жители, и третий – звонок в диспетчерскую по телефону 8-800-250-73-26. Далее специалисты регионального оператора выезжают и проверяют эту информацию. Если свалка действительно существует, то собственнику земельного участка предлагается самому убрать свалку. Если он отказывается, то региональный оператор убирает её сам. Причём речь идёт только о твёрдых коммунальных отходах.

По словам пресс-секретаря «ТЭО» Юлии Некрасовой, сегодня в регионе существует территориальная схема обращения с отходами, и в этой схеме есть перечень этих пятисот-шестистот несанкционированных свалок.

- Условно говоря, всё остальное – наше, - отмечает Юлия.

Что касается раздельного сбора мусора, то удовольствие это отнюдь не дешёвое. Как отметила пресс-секретарь ТЭО, сейчас территориальной схемой не предусмотрен раздельный сбор отходов.

- Для принятия системы раздельного сбора мусора необходима областная программа, - подчёркивает Юлия. – К примеру, если мы ставим 5 контейнеров (для бумаги, стекла, органики и т.д.) – соответственно, увеличиваются затраты на вывоз, ведь уехать и забрать его должны уже пять машин. Наша компания предлагает ввести раздельный сбор органических отходов и все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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