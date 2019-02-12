2019-02-12T14:49:28+03:00
Общество

Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль

Члены парии «Единая Россия» выделят на эти цели по 35 тысяч рублей
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»
Изменить размер текста:

Тюменские депутату решили помочь с приобретением автомобиля заместителю председателя регионального союза ветеранов Афганистана, инвалиду первой группы Станиславу Негонову. Члены депутатской фракции «Единая Россия» выделят на эти цели по 35 тысяч каждый.

Коренной тюменец Станислав Негонов попал в Афганистан в 1986 году. Его распределили в знаменитый 350 парашютно-десантный полк 103 дивизии ВДВ. Командовал подразделением Герой Советского Союза Павел Грачев.

Станислав Негонов участвовал в операции в 1987 году. Он лично обнаружил переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер», но наткнулся на минное поле и получил тяжелое ранение, контузию. За проявленное мужество награжден орденом «Красное Знамя», медалью «От благодарного афганского народа», знаком «Воину-интернационалисту».

Несмотря на длительную реабилитацию, сразу после возвращения ветеран активно включился в общественную жизнь воинов-афганцев Тюмени. Вот уже несколько лет Станислав ведет масштабную патриотическую работу с молодежью, помогает матерям и вдовам погибших воинов, инвалидам-афганцам. Он стоял у истоков создания Тюменского городского клуба воинов-интернационалистов, а также памятника «Погибшим в Афганистане».

Помимо этого, Станислав Негонов и другие воины-афганцы приняли активное участие в реализации проекта единороссов «Оружие Победы». По мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна, это пример того, как не сломаться, а суметь выжить и потом помогать другим, быть образцом героя.

- Принимая во внимания вклад Станислава Негонова в патриотическое воспитания молодежи и в связи с датой - 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск с территории Афганистана, члены фракции «Единой России» единогласно решили помочь ветерану-афганцу в приобретении автомобиля УАЗ «Патриот», - подчеркнул руководитель фракции Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»
В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке
В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО
Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение
Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева
Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках
Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать
В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников
Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов
В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день
В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор
Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию
Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор