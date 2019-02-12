Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль

12 Февр. 14:49 2019-02-12T14:49:28+03:00

Члены парии «Единая Россия» выделят на эти цели по 35 тысяч рублей

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Тюменские депутату решили помочь с приобретением автомобиля заместителю председателя регионального союза ветеранов Афганистана, инвалиду первой группы Станиславу Негонову. Члены депутатской фракции «Единая Россия» выделят на эти цели по 35 тысяч каждый.

Коренной тюменец Станислав Негонов попал в Афганистан в 1986 году. Его распределили в знаменитый 350 парашютно-десантный полк 103 дивизии ВДВ. Командовал подразделением Герой Советского Союза Павел Грачев.

Станислав Негонов участвовал в операции в 1987 году. Он лично обнаружил переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер», но наткнулся на минное поле и получил тяжелое ранение, контузию. За проявленное мужество награжден орденом «Красное Знамя», медалью «От благодарного афганского народа», знаком «Воину-интернационалисту».

Несмотря на длительную реабилитацию, сразу после возвращения ветеран активно включился в общественную жизнь воинов-афганцев Тюмени. Вот уже несколько лет Станислав ведет масштабную патриотическую работу с молодежью, помогает матерям и вдовам погибших воинов, инвалидам-афганцам. Он стоял у истоков создания Тюменского городского клуба воинов-интернационалистов, а также памятника «Погибшим в Афганистане».

Помимо этого, Станислав Негонов и другие воины-афганцы приняли активное участие в реализации проекта единороссов «Оружие Победы». По мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна, это пример того, как не сломаться, а суметь выжить и потом помогать другим, быть образцом героя.

- Принимая во внимания вклад Станислава Негонова в патриотическое воспитания молодежи и в связи с датой - 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск с территории Афганистана, члены фракции «Единой России» единогласно решили помочь ветерану-афганцу в приобретении автомобиля УАЗ «Патриот», - подчеркнул руководитель фракции Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU