2019-02-12T14:10:22+03:00
Происшествия

Тюменка прописала в частном доме почти сотню мигрантов

За фиктивную регистрацию она предстанет перед судом третий раз
Марина Васильева
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Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимой 20-летней тюменки. Молодая девушка обвиняется в совершении преступлений по фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Согласно материалам дела, девушка с 13 октября по 13 ноября 2018 года поставила на учет в частном доме матери 99 мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Казахстана. Жилье иностранным гостям предоставлять она не собиралась, что является нарушением закона.

При этом ранее, девушка уже дважды осуждалась за фиктивную регистрацию. Так, в июле и декабре 2018 года ею были поставлены на учет 104 и 67 мигрантов, соответственно. За что тюменке были выписаны штрафы в размере 20 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

В настоящее материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Фигурантка дела предстанет перед судом в третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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