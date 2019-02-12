Национальный лесной форум начнется с Тюмени

12 Февр. 13:18 2019-02-12T15:01:30+03:00

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11 апреля в Тюмени пройдет первый этап Национального лесного форума. Областной центр запустит эстафету, которую затем подхватят – Пермь, Якутск, Сыктывкар и Красноярск. Финал пройдет в Москве.

Участие в форуме примут представители общественных организаций, предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и деревообработкой, переработчики дикоросов, охотпользователи, ученые, экологи, волонтеры, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Эксперты обсудят перспективы внедрения современных технологий в лесной отрасли, проанализируют лучшие практики развития направлений лесопользования, в том числе лесозаготовку, сбор дикоросов, ведение охотничьих хозяйств, рекреационную деятельность. По итогам эксперты подготовят предложения, направленные на совершенствование и повышение эффективности многоцелевого использования лесов.

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, создание сбалансированной модели управления лесными богатствами нашего региона – одно из приоритетных направлений работы власти, бизнеса и общественных организаций.

- Уверен, Национальный лесной форум станет конструктивной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и ключевых задач развития лесной отрасли и рационального использования лесных ресурсов, будет содействовать эффективному взаимодействию государства и предпринимательского сообщества, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU