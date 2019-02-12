Купе для маломобильных пассажиров появятся в электричке Тюмень-Тобольск

12 Февр. 12:35 2019-02-12T12:40:00+03:00

Для посадки и высадки пассажиров в креслах-колясках тамбур оснащен подъемным устройством Фото: Кира Санникова

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Пригородные поезда, курсирующие по маршруту Тюмень-Тобольск, станут удобнее для маломобильных пассажиров. Уже на этой неделе в составах появятся отдельные купе с удобными сидениями, а также со специальными подъемными устройствами.

Две единицы комфортабельного подвижного состава АО «Свердловская пригородная компания» приобрела в лизинг при поддержке правительства Тюменской области. Новые вагоны уже готовы к выходу на маршрут с 13 февраля.

- Для посадки и высадки пассажиров в креслах-колясках один из тамбуров в вагоне оснащен подъемным устройством, а в салоне имеется специально оборудованное купе для инвалидов. Туалетный комплекс также устроен с учетом потребностей маломобильных граждан, - отметили в пресс-службе СвЖД.

Подобное решение в вагонах с местами для сидения в России применено впервые. Первыми новые купе оценят представители общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Утром 13 февраля они отправятся в Тобольск, чтобы совершить экскурсию по достопримечательностям города.

Помимо повышенных потребительских характеристик новых вагоны также оформлены в брендах крупнейших туристических проектов «Императорский маршрут» и VisitTyumen. Предыдущие шесть, приобретенные в лизинг АО «СПК», начали курсировать по маршруту с июля 2018 года.

Новые вагоны тоже оснащены удобными креслами с персональными аудиомодулями и розетками, системами кондиционирования воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU