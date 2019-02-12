2019-02-12T11:29:49+03:00
Экономика

Обновленный офис Сбербанка открылся в Тюмени по новому адресу

Марина Васильева
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Фото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО СбербанкФото пресс-службы Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк
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В Тюмени после капитального ремонта возобновил работу дополнительный офис Сбербанка №29/0053. Теперь обслуживание клиентов будет производиться по новому адресу: ул. Казачьи Луга, д. 1. Ранее офис располагался на ул. Домостроителей, 38/5.

В обновленном офисе с современным интерьером и техническим оснащением клиенты могут получить полный перечень банковских услуг. В круглосуточной зоне самообслуживания совершать необходимые финансовые операции можно в любое удобное время.

«Мы стремимся в полной мере удовлетворять финансовые потребности клиентов в максимально удобном и комфортном формате. Надеемся, что жители и гости Тюмени по достоинству оценят не только внешние и внутренние изменения в работе офиса, но и получат более высокий и комфортный сервис», – комментирует заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Денис Колов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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