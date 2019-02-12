2019-02-12T11:22:38+03:00
Общество

Тюменцев приглашают к участию в проекте «Мой месяц счастья»

Он стартовал на интернет-портале «Детки!» в начале февраля
Марина Васильева
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Фото detkityumen.ruФото detkityumen.ru
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На интернет-портале «Детки!» вновь стартовал конкурс «Мой месяц счастья». Он реализуется в рамках федерального проекта «Крепкая семья».

Согласно условиям, каждый участник ежедневно, начиная с 1 и по 28 февраля, должен выкладывать в свой, специально созданный для конкурса альбом, в тему на форуме одну фотографию. На снимке должно быть отражено то, что вдохновило автора сегодня, порадовало и сделало его счастливым.

- Если по каким-либо причинам участник не может отобразить на фото свое «счастье дня», фотографию можно заменить на подходящую по замыслу фотографию из интернета, - отмечают организаторы конкурса.

На сегодняшний день участие в проекте уже принимают 7 основных и 8 «самостоятельных» участников, среди них есть и жители Омска, Сочи. Тюменцы также могут активно подключиться к конкурсу.

- Я сама, как и многие другие, с интересом наблюдаю за альбомами каждого участника. В них моменты счастья такие разные - тихие минутки отдыха, активные развлечения, слезы радости от неожиданного сюрприза, достижения на работе. Но все они - очень искренние и настоящие, - отметила автора проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Она пожелала всем участникам отличного месяца, и чтобы единственностью сложностью в течение проекта было сделать выбор в пользу только одной фотографии из множества моментов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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