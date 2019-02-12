Погибшими в ДТП под Тюменью оказались уроженцы Узбекистана
Двое погибших и один пострадавший в крупном ДТП под Тюменью оказались жителями Узбекистана. Они ехали из Тобольска в областной центр оформлять разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности.
Как сообщает генеральное консульство страны в Екатеринбурге, пострадавший Мирзаахмедов Курвонжон Мирзалиевич, 28.11.1976 года рождения доставлен в Городскую больницу №2 Тюмени. Погибшими числятся Ташкентбоев Шухратбек Гуломович, 21.02.1984 года рождения и Сайахмедов Бахтиёр Тожибоевич, 22.11.1983 года рождения.
Напомним, утром 11 февраля, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие. На 36-км автодороги столкнулись 5 автомобилей, в том числе микроавтобус марки «Mercedes». В нем находились 20 пассажиров. Все они уроженцы Узбекистана.
По данным Международной ассоциации содействия трудовым мигрантам ООО «Стандарт плюс» остальные 17 граждан не пострадали и позже оформили свои документы и вернулись в Тобольск. Организация также заверила, что покроет все расходы, связанные с ДТП, в том числе репатриацией тел узбекских граждан.
Генконсульство Узбекистана установило постоянные контакты с причастными организациями на месте для оказания практической помощи согражданам. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU