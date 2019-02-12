2019-02-12T10:21:21+03:00
Происшествия

Тоболяк прописал в своей квартире полсотни иностранных граждан

Мужчине грозит внушительный штраф, либо арест на 3 года
Марина Васильева
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В Тобольске сотрудники отдела по вопросам миграции выявили факт фиктивной постановки на учет. Один из местных жителей прописал в своей квартире 50 иностранцев из стран ближнего зарубежья.

Предприимчивым предпринимателем оказался официально нетрудоустроенный мужчина, 1990 года рождения. На протяжении двух месяцев он прописывал в своей квартире иностранных граждан. За предоставленную услугу он брал 500 рублей с человека.

- В случае постановки на учет иностранного гражданина в своем жилом помещении, он обязан проживать в нем в течение всего времени пребывания. В случае заведомо фиктивной постановки на учёт иностранца наступает уголовная ответственность, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По факту фиктивно регистрации в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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