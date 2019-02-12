В Ишиме наказали директора школы, где обрушился потолок

12 Февр. 10:01 2019-02-12T10:01:02+03:00

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В ишимской школе №12 по улице Уральской,26а было небезопасно учиться. К такому выводу пришла прокуратура по результатам проверки, организованной сразу после инцидента, который произошел в стенах учебного заведения во время перемены между уроками. На третьем этаже здания 14 января 2019 года частично обрушилась штукатурка с потолка в коридоре. Площадь обрушения составила 1,5 кв.м.

Никто не пострадал, но тем не менее безопасных условий для детей создано не было. Это стало основание того, что прокуратура направила главе города Ишима представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения директору школы был объявлен выговор.

Напомним, что учебный процесс в здании был прекращен 21 января. Учеников перевели в основной корпус школы по ул. Первомайской,9. Опасную ждет капитальный ремонт, на это губернатором региона уже выделены денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU