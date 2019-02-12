Депутат Тюменской облдумы позитивно оценила нововведения в работе нотариусов

12 Февр. 09:04 2019-02-12T09:04:07+03:00

С начала февраля все сведения о сделках с недвижимостью подаются в электронном виде

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С начала нового года в российском законодательстве произошло ряд изменений, коснулись они и работы нотариусов. С 1 февраля сотрудники нотариальных служб должны передавать в Росреестр сведения о сделках с недвижимостью в электронном виде в течении всего одного рабочего дня.

Нововведения касаются документов четырех видов: договора, на основании которого возникает право или доля права собственности на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации; свидетельства о праве на наследство по закону; свидетельства о праве на наследство по завещанию; свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.

Теперь после того, как нотариус заверил сделку с недвижимостью, он обязан подать в Росреестр в электронном виде заявление и документы, которые к нему прилагаются. Сделать это он должен сразу же, до окончания рабочего дня.

- Тюменцам больше не нужно обращаться в МФЦ для того, чтобы подать документы в Росреестр или прибегать к услугами «серых» посредников, предлагающих ускорить процесс регистрации. Если сделка не подлежит обязательному нотариальному заверению, то подать документы в Росреестр можно самостоятельно или через МФЦ, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – Упрощение подачи документов помогает уменьшить временные и финансовые затраты населения.

Передавать электронное заявление и документы нотариусы будут бесплатно. Заплатить нужно будет только за удостоверение сделки. Стоимость в каждом регионе разная. Также придётся уплатить госпошлину, если это необходимо.

- Я возлагаю большие надежды на ведение документооборота "по-новому", в перспективе это станет посильным способом борьбы с криминальными и недобросовестными действиями в отношении прав граждан в этой сфере, - поделилась Мария Поветкина, адвокат в Адвокатском кабинете Поветкиной М.Г. - Фактически все вопросы по сделке можно будет решить за один визит и, обратившись в нотариат, не только заверить сделку, но и зарегистрировать право собственности. Личное обращение в Росреестр, МФЦ или к посредникам не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU