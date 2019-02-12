В день мужского здоровья профилактический осмотр прошли 105 тюменцев

12 Февр. 08:33 2019-02-12T08:33:34+03:00

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«День мужского урологического здоровья» прошел на базе поликлинического отделения ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» 9 февраля. Профилактический осмотр прошли 105 тюменцев.

Из них 8 человек направлены на дополнительное обследование с подозрением на злокачественное заболевание, отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Врачи призвали мужчин быть внимательнее к своему здоровью и вести здоровый образ жизни, а также проходить подобные осмотры всем мужчинам старше 40 лет, тем, кто относится к зоне риска и мужчинам, которые замечают отклонения в здоровье.

- В качестве первичной профилактики урологических заболеваний я рекомендую пациентам пить больше жидкости, вести регулярную половую жизнь, отказаться от курения и употребления алкоголя, контролировать вес и употреблять меньше жирной пищи, - пояснил врач онколог-уролог Вячеслав Знобищев.

Он также добавила, что каждый мужчина старше 40 лет должен посещать врача-уролога один раз в год, даже если его ничего не беспокоит, сдавать кровь на ПСА и проходить ультразвуковое исследование предстательной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU