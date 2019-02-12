В Тюмени изменится схема движения маршрута № 6

12 Февр. 08:02 2019-02-12T08:02:44+03:00

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В Тюмени изменится схема движения и расписание муниципального маршрута регулярных перевозок № 6 «ЖК «Апрель» – д. Казарово». С 16 февраля 2019 года общественный транспорт будет следовать до конечной остановки «д. Казарово» по улицам Г. Алексеева, Хамита Ярми, 1-й Молодежной.

Из схемы движения исключается остановка «Детский сад № 127» (по направлению из города), отметили в пресс-службе администрации областного центра.

Параллельно в схеме появятся промежуточные остановочные пункты в направлении из города «с/о «Рябинушка», «с/о «Юбилей», а также новые остановки «ул. Хамита Ярми», «ул. Романа Новопашина», «ул. Дмитрия Коротчаева», «ул. 1-я Школьная», «ул.1-я Молодежная».

Более подробную информацию пассажиры общественного транспорта могут узнать на сайте tgt72.ru. Расписание можно уточнить в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.ф

ИСТОЧНИК KP.RU