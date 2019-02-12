В Тобольске задержали похитителя кабеля связи

12 Февр. 07:33 2019-02-12T07:33:54+03:00

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Тобольские полицейские задержали подозреваемого в хищении кабеля связи. Им оказался местный житель 1979 года рождения.

В рюкзаке задержано стражи порядка нашли отрезки медного кабеля, которые он срезал при помощи инструментов. Это был далеко не первый случай. По предварительным данным, злоумышленник причастен более чем к десяти фактам хищения.

- Отделив медные части от кабельной оболочки, мужчина сдавал их в пункт приема металла. Всего подозреваемый похитил более 500 метров кабеля, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Своими деяния мужчина причинил ущерб телекоммуникационной компании на сумму более 50 тысяч рублей. Вырученные деньги злоумышленник тратил на личные нужды.

В настоящее время отделом дознания возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU