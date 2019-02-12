Улицу Ямскую в Тюмени вновь залило водой
Очередная коммунальная авария произошла накануне вечером в районе дома Обороны. Около 22 часов 11 февраля вода залила проезжую часть в районе улицы Ямской.
Снимками очередного потопа очевидцы поделились в популярной группе «ЧС Тюмень» во Вконакте. Пользователи сети, проживающие в этом районе, пожаловались, что несколько дней сидели без воды и отопления. А теперь еще и улицы в воде.
На горячей линии «Тюмень Водоканал» подтвердили, что произошла коммунальная авария. Работы по устранению порыва ведутся. Закончить работы планируется не позднее 20 часов.
Напомним, аналогичная картина наблюдалась в этой же районе месяц назад. 13 января в районе на улице Ямской у дома 104 прорвало водопровод. Холодная вода залила всю проезжую часть.
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ИСТОЧНИК KP.RU