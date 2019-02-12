2019-02-12T06:46:34+03:00
Общество

Конкурс «Сердце отдают детям» стартовал среди педагогов и тренеров Тюмени

За победу в нем поборются 17 представителей отрасли спорта и молодёжной политики
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 12 февраля, в рамках городского мероприятия «Педагог года» стартует конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2019». За победу в нем сразятся 17 участников. Это педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели учреждений, подведомственных департаменту по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени.

Церемония открытия конкурса состоится сегодня, в 15.00 в амфитеатре Музейного комплекса им И.Я. Словцова. Завтра, 13 февраля в ЦРТДиЮ «Контакт» пройдет очный этап конкурса. С 10 до 12 часов участники представят свои презентации «Я и моё призвание», а с 13 до 17 часов пройдёт защита образовательной программы.

Затем, 15 февраля педагоги дополнительного образования проведут открытые учебные занятия. Тренеров-преподавателей аналогичное задание будет ждать 19 февраля, передает пресс-служба администрации города Тюмени. Финал конкурса состоится 21 февраля. В этот день конкурсанты напишут эссе на заданную тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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