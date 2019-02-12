В Тюмени на несколько часов погаснут светофоры на оживленном перекрестке
Сегодня, 12 февраля, сразу несколько светофоров погаснут на одном из оживленных перекресток Тюмени. В районе пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.
Светофорные объекты здесь погаснут в 13 часов. Возобновить их работу планируется не позднее 17 часов, сообщает администрация города Тюмени.
Пользователям автомобильных дорог следует принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU