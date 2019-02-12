В Тюмени на несколько часов погаснут светофоры на оживленном перекрестке

12 Февр. 06:17 2019-02-12T07:52:08+03:00

Отключение пройдет на пересечение улиц Мельникайте и 50 лет Октября

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Сегодня, 12 февраля, сразу несколько светофоров погаснут на одном из оживленных перекресток Тюмени. В районе пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

Светофорные объекты здесь погаснут в 13 часов. Возобновить их работу планируется не позднее 17 часов, сообщает администрация города Тюмени.

Пользователям автомобильных дорог следует принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU