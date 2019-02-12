2019-02-12T06:03:26+03:00
Общество

Погода в Тюмени 12 февраля: день пройдет без осадков

Днем столбик термометра поднимется до отметки -6 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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12 февраля в Тюмени ожидается малооблачный день. Утром температура воздуха составит -12,-9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки -8,-6 градусов, к вечеру опустится до -9,-12 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Ветер юго-западный от 3,5 до 4,2 м/c.

В народном календаре 12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна.

Если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду - быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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