2019-02-11T16:34:46+03:00
Общество

Тюменских благотворителей приглашают обсудить грядущие экономические вызовы

1 марта 2019 года в Москве пройдет XV ежегодная профильная конференция
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Фото предоставлено организаторами мероприятияФото предоставлено организаторами мероприятия
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1 марта 2019 года в Москве пройдет XV ежегодная конференция «Благотворительность в России». Участники обсудят вызовы и угрозы для устойчивого развития благотворительности на территории Российской федерации.

По мнению организаторов мероприятия, нестабильность на финансовых рынках говорит о замедлении экономик или даже о рецессии на развитых и развивающихся рынках в 2019 году. Это будет означать сокращение рабочих мест, снижение расходов на социальные нужды и появление новых групп нуждающихся. Учитывают ли этот риск частные и корпоративные благотворители и готовы ли они работать в новых условиях? На этот и другие вопросы попытаются ответить участники конференции.

Отдельно будет затронута тема бренда в благотворительности. Нужен ли он вообще благотворительности? Бренд фонда и репутация его учредителя: как найти баланс и избежать конкуренции между брендом корпорации и брендом корпоративного фонда? Как построить взаимодействие между частным фондом учредителя и корпоративным фондом его компании? Кобрендинговые проекты в благотворительности. А также существует ли конкуренция на благотворительном рынке, нужно ли её поддерживать или стараться избегать?

В качестве спикеров выступят президент, председатель совета директоров «Российского фонда помощи» Лев Амбиндер, управляющий директор благотворительного фонд «Подсолнух» Ирина Бокрадзе, исполнительный директор АГО «Форум Доноров» Александра Болдырева и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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