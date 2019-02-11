2019-02-11T16:35:49+03:00
Происшествия

Легковушка гнала 110 км/час: стали известны подробности утреннего ДТП под Тюменью

В аварии с пятью автомобилями погибли двое мужчин 34-ти и 35-ти лет
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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Стали известны подробности ДТП, случившегося сегодня утром на 36-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. В окрестностях Тюменского района столкнулись сразу 5 автомобилей: «Пежо», «Киа», «Датсун», большегруз «Вольво» и микроавтобус «Мерседес».

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Пежо» при обгоне выехал на встречную полосу. Несмотря на сложные погодные условия мужчина ехал с приличной скоростью Стрелка спидометра легковушки в момент ДТП застыла на отметке 110 км/час.

- Правомерность действий других участников движения выясняется, - отметили в Госавтоинспекция Тюменской области.

Между тем, в аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса, мужчины 34-х и 35-ти лет. Различные травмы получили пассажирка «Пежо» и 3 пассажира микроавтобуса, двум из них оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выяснили, что в микроавтобусе «Мерседес» отсутствовал тахограф. Водитель привлечен к административной ответственности за данное нарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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