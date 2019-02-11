2019-02-11T16:12:27+03:00
Происшествия

В Тюмени пожарным пришлось из окна доставать жильцов горящей квартиры

В помещении, охваченном огнем, находились двое взрослых и ребенок
Марина Васильева
Поделиться:
Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВконтактеФото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 февраля, в одном из многоквартирных домов начался пожар в квартире на последнем, 9 этаже. Фотографии с места происшествия появились в популярных городских пабликах во Вконтакте.

На снимках видно, как языки пламени буквально вырываются из окна. Очевидцы, поняв, что возгорание серьезное вызвали спасателей и скорую помощь.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 14.42. На место пожарные прибыли уже через четыре минуты. На тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава, - отметили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Всего из здания эвакуировали пять человек. Троих жильцов, в том числе ребенка, доставали через окно горящей квартиры. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

- Вызов на станцию скоро помощи поступил в 14.41. Уже спустя 6 минут бригада скорой помощи была на месте и оставалась до 15.46. Обращений за медицинской помощью не последовало, - сообщили в пресс-службе департамент здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»
В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке
В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО
Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение
Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева
Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках
Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать
В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников
Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов
В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день
В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор
Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию
Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор
Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль