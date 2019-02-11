В Тюмени пожарным пришлось из окна доставать жильцов горящей квартиры

11 Февр. 16:05 2019-02-11T16:12:27+03:00

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Сегодня, 11 февраля, в одном из многоквартирных домов начался пожар в квартире на последнем, 9 этаже. Фотографии с места происшествия появились в популярных городских пабликах во Вконтакте.

На снимках видно, как языки пламени буквально вырываются из окна. Очевидцы, поняв, что возгорание серьезное вызвали спасателей и скорую помощь.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 14.42. На место пожарные прибыли уже через четыре минуты. На тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава, - отметили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

Всего из здания эвакуировали пять человек. Троих жильцов, в том числе ребенка, доставали через окно горящей квартиры. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

- Вызов на станцию скоро помощи поступил в 14.41. Уже спустя 6 минут бригада скорой помощи была на месте и оставалась до 15.46. Обращений за медицинской помощью не последовало, - сообщили в пресс-службе департамент здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU