Семейная игротека «Конструктория» приглашает ишимцев на творческие мастер-классы

11 Февр. 15:51 2019-02-11T15:54:28+03:00

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В ближайшие выходные в Ишиме пройдет игротека (16-17 февраля), помимо конструкторов и детской железной дороги, гостей мероприятия ждут творческие и спортивные мастер-классы.

Одним из партнеров, которые проведут спортивные мастер-классы станет Батутный парк Flip&Jump Park с уже полюбившимися жителям Ишима стрельбой из лука и балансбордом.

«Для гостей мероприятия пройдет танцевальный мастер-класс, по традиции организованный постоянными волонтерами из Ишима», - поделилась Елена Кашкарова, идейный вдохновитель мероприятия.

Организаторы привезут с собой мастер-классы по изготовлению магнитов, мыловарению и изготовлению волшебных коробочек.

Централизованная библиотечная система Ишима запланировали четыре вида мастер-классов: техника бумагопластики «Солнышко лучистое», «Веселый снеговик», «3D-открытка» и игрушки из помпонов «Пушистики».

Оба дня игротеки будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни». В рамках семейной игротеки "Конструктория" пройдет детский книжный обменник. Вы можете принести книги, которые вы уже прочитали и обменять на что-нибудь новенькое.

КУДА ЗВОНИТЬ

Узнать подробности о мероприятии и купить билеты можно по ссылке - https://constructoria.timepad.ru/event/889516/ . Мероприятие пройдет 16-17 февраля по адресу: Ишим, Свердлова, 112, СОК «Локомотив». Начало мероприятия в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU