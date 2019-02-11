2019-02-11T15:26:38+03:00
Экономика

Тюменские продукты и напитки представили на международной выставке

Руководители компаний обсудят сотрудничество с московскими бизнесменами
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской областиФото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области
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В эти дни производители продовольственных товаров Тюменской области участвуют в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». Она проходит в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Сегодня, 11 февраля тюменские предприниматели выступали в роли посетителей выставки. У участников делегации была возможность пообщаться с коллегами и партнерами. Позже для каждой тюменской компании была организована индивидуальная программа - двусторонние встречи с представителями бизнеса Москвы.

- Участие в «Продэкспо» для тюменского бизнеса планировалось с учетом пожеланий каждого предприятия. Наша цель – помочь товаропроизводителям найти выгодных партнеров для сбыта качественной продукции, которой славится Тюменская область, - отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Он добавил, что возглавляемая им организация традиционно выступает организатором бизнес-миссии. Наряду с тюменцами в выставке принимает участие более 2,3 тысяч компаний из 63 стран мира, из них порядка 1,6 тысяч российских компаний, более 60 тысяч посетителей из России и 95 стран мира.

Международная выставка «Продэкспо» является авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков, включая алкоголь, и в течение более 25 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. В этом году она завершит свою работу 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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