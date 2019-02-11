2019-02-11T14:58:03+03:00
Происшествия

За неделю на территории Тюменской области произошло 73 пожара

Преимущественно горели дома и хозяйственные постройки
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
Изменить размер текста:

За минувшую неделю в Тюменской области произошло 73 пожара, в них получили травмы 3 человека. Чаще всего горели частные жилые дома и хозпостройки. На их долю приходится 47 случаев.

- Основные причины бытовых пожаров – нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, печей и короткое замыкание электропроводки, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 25 раз привлекались за неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасатели оказывали помощь по деблокировке пострадавших, обогреву водителей и двигателей автомобилей, смыву ГСМ с проезжей части.

Специалисты главного управления МЧС России по Тюменской области призывает жителей области быть предельно внимательными при использовании электрообогревателей и печей, не терять бдительности, а также оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
23 февраля на тюменской набережной вновь развернется «Спецоперация Лед»
В Тюменской области услуга по вывозу мусора превратилась из жилищной в коммунальную
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке
В Тюменской области житель деревни полтора месяца хранил тело приятеля в сундуке
В Тюменской области стали чащи подделывать полиса ОСАГО
Молодежи Тюмени дадут полмиллиона на творчество
В Ишиме детскому тренеру по боксу вернули зрение
Александр Моор поздравил с днем рождения звезду тюменского биатлона Евгения Гараничева
Тюменцы смогут пользоваться бесплатным интернетом на остановках
Тюменец ударил сожительницу ножом и лег спать
В Тюмени продуктовый магазин закрыли из-за шумных холодильников
Тюменские биатлонисты завоевали награды Кубка России среди ветеранов
В Тюменской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Погода в Тюмени 13 февраля: ожидается прохладный и пасмурный день
В компании «Восток» извинились перед тюменцами за ошибку при начислении платы за мусор
Средняя сумма банковских вкладов тюменцев составляет 216 тысяч рублей
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2018 году
Тюменцы стали чаще проверяться на онкологию
Свалками в Тюменской области займётся региональный оператор
Тюменские депутаты помогут ветерану-афганцу приобрести автомобиль