За неделю на территории Тюменской области произошло 73 пожара

11 Февр. 14:58 2019-02-11T14:58:03+03:00

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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 73 пожара, в них получили травмы 3 человека. Чаще всего горели частные жилые дома и хозпостройки. На их долю приходится 47 случаев.

- Основные причины бытовых пожаров – нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, печей и короткое замыкание электропроводки, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 25 раз привлекались за неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасатели оказывали помощь по деблокировке пострадавших, обогреву водителей и двигателей автомобилей, смыву ГСМ с проезжей части.

Специалисты главного управления МЧС России по Тюменской области призывает жителей области быть предельно внимательными при использовании электрообогревателей и печей, не терять бдительности, а также оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем.

ИСТОЧНИК KP.RU