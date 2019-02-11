2019-02-11T14:36:36+03:00
Спорт

В Тюмени подвели итоги зимнего областного фестиваля «ГТО» среди взрослых

В соревнованиях принимали участие 183 человека из 25 команд
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Центра спортивной подготовкиФото пресс-службы Центра спортивной подготовки
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В минувшие выходные, 9 и 10 февраля, на площадке легкоатлетического манежа и на трассе Жемчужины Сибири развернулся Областной зимний фестиваль ВФСК «ГТО». За знаки отличия боролись представители взрослого населения - 183 человека из 25 команд.

В первый день участники фестиваля соревновались в беге на дистанции 60м, 2 и 3 км,а также в подтягивании из виса на перекладине. Участники выполнили и такие нормативы, как рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения на спине.

Во второй день состоялись соревнования по лыжным гонкам. В результате двухдневной напряженной борьбы победу в общекомандном зачёте в первой группе праздновали Ишимский район.

Серебряная награда досталась Исетскому району. Бронзовыми призерами стал Голышмановский городской округ. В общекомандном зачёте по 2 группе: 1 место досталось Тюменскому району, 2 место – Тюмени, 3 место - Тобольску.

Итоги личного первенства среди мужчин и женщин подводились в каждой возрастной группе. Кстати, прошедший фестиваль впервые был включен в программу Губернских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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