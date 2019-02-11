Финансовые результаты «Сбербанк Лизинг» в 2018 году показывают рекордный рост

11 Февр. 14:04 2019-02-11T14:06:37+03:00

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По итогам 2018 года АО «Сбербанк Лизинг» демонстрирует высокий рост финансовых показателей — объём лизингового портфеля компании составил 609,2 млрд рублей, что на 51,5% больше результатов 2017 года

Новый бизнес демонстрирует высокие темпы прироста – в 2018 году заключены контракты на общую сумму порядка 300 млрд рублей, что на 56% больше, чем в 2017 году. Общий показатель объёма нового бизнеса (стоимости имущества) составил 196,1 млрд рублей.

Рынок лизинга демонстрирует стабильный рост — инструменты лизинга все чаще применяются российскими компаниями для развития бизнеса, включая сегмент МСБ и микробизнеса. Кроме того, лизинг является актуальным решением в контексте национальных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, здравоохранения и экологии.

Для удовлетворения потребностей клиентов АО «Сбербанк Лизинг» последовательно расширяет продуктовую линейку, а также внедряет новые сервисы и технологии. В частности, компания обновила функционал мобильного приложения и корпоративного сайта, а также запустила онлайн сток автомобилей, разработанный совместно с партнерами. В разделе представлено более 7500 единиц автотранспорта из 14 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU