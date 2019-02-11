Тюменцам напоминают о необходимости вакцинации против кори

11 Февр. 13:27 2019-02-11T14:39:07+03:00

За 2018 год корью заразились свыше 82 человек из 47 стран Европейского региона

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В 2018 году увеличилось число случаев завоза коревой инфекции из неблагополучных стран на территорию Российской Федерации. Всего, за прошедший период корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран Европейского региона.

По данным Роспотребнадзора, в 72 случаях заболевание закончилось летально. Крайне неблагополучная ситуация по кори зафиксирована в Украине, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран.

Крупные вспышки кори в 2018 году регистрировались также в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, а также в странах других регионов мира – Венесуэле, Бразилии, США, Австралии, Мадагаскаре и др.

Широкое распространение и рост заболеваемости корью в странах Европейского региона, по данным ВОЗ, является следствием недостаточных и неравномерных охватов населения вакцинацией против кори.

В России, несмотря на рост заболеваемости корью по сравнению с 2017 годом, эпидемиологическая ситуация по данной инфекции более благополучная. Показатель заболеваемости в Российской Федерации в 2018 году в десятки раз ниже, чем в странах Европы, он составил 17,3 случая на 1 млн населения.

- Распространению кори в стране препятствует достаточный уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори. Он поддерживается за счет системной плановой работы по иммунизации граждан против кори в рамках национального календаря профилактических прививок, - отметили в комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

Специалисты отмечают, что восприимчивость к данной инфекции крайне высокая. Клинически корь протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. C 4–5 дня заболевания, как правило, появляется сыпь – сначала за ушами, на лице и шее, далее на туловище, затем – на руках и ногах.

- Корь может стать причиной развития пневмонии, энцефалита, отита, ларингита, стоматита, кератита и других. Одно из самых осложнений - инсулинозависимый сахарный диабет. Единственной мерой эффективной и длительной защиты детей и взрослых от кори остается вакцинация, - подчеркнули в комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

Специалисты рекомендуют тем, кто не привит от кори, необходимо обязательно сделать прививку. Особенно, при планировании поездок в зарубежные страны.

ИСТОЧНИК KP.RU