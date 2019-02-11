В Тюменской области уменьшилось число экологических преступлений за 2018 год

11 Февр. 12:46 2019-02-11T13:02:17+03:00

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За 2018 году на территории Тюменской области было зарегистрировано 368 экологических преступлений. Это чуть меньше, чем за прошлый период, когда было зафиксировано 401 случай.

Большая часть преступлений касается незаконной рубки лесных насаждений – 258 дел. Еще 89 фактов нарушения законна связаны с незаконной охотой. В 11 случаях природоохранные прокуроры пресекли приобретение или сбыт незаконно заготовленной древесины.

- В сфере незаконной добычи ценных диких животных пресечено 8 преступлений, по факту уничтожения или повреждению зеленых насаждений – 7 фактов нарушений закона. Помимо этого, зафиксированы единые случаи загрязнения воды и атмосферы, - отметили в прокурате Тюменской области.

Причиненный экологии Тюменской области ущерб от действий преступников составил свыше 121,7 млн. рублей. В суды переданы 146 уголовных дел в отношении 156 лиц, часть их них уже рассмотрена судами, обеспечено возмещение ущерба на сумму более 6,5 млн. рублей. По 22 расследуемым уголовным делам наложен арест на имущество на сумму свыше 17,2 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU