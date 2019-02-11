Медики спасли беременную двойней тюменку и ее малышей
Счастливого пополнения в тюменской семье могло не случиться, если бы не помощь медиков. Протекавшая без осложнений беременность на 36 месяце вдруг дала сбой.
Случай произошел еще в последних числах января. Тогда, у 34-летней тюменки резко началось кровотечение. Обеспокоенный муж вызвал скорую помощь.
- Менее чем за минуту, в 18.39 диспетчер оформил экстренный вызов, сразу направив по адресу ближайшую бригаду. Экипаж как раз освободился, доставив в областную клиническую больницу № 1 40-летнего мужчину с нестабильной стенокардией, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Как признались сами медики, новый вызов поступил через секунду, как они сели в машину скорой помощи. Через 10 минут скорая была на месте. Зайдя, врачи увидели женщину, стоящую в луже крове на пороге спальни.
- Она боялась запачкать кровать и легла на нее только после того, как мы кинули сверху какое-то покрывало, - рассказывает фельдшер бригады скорой помощи Людмила Прокопенко. У пациентки мы диагностировали отслойка плаценты.
Медики обеспечили внутривенный доступ и подключили систему для вливания физраствора. Состояние женщины было крайне тяжелым, требовалось оперативное вмешательство.
- С фельдшером Дмитрием Чухванцевым работали как ошпаренные. После оказанной помощи быстро положили женщину на носилки, нести помогали соседи и муж. Тем временем я созвонилась со старшим врачом и попросила оповестить ближайший роддом о скором прибытии, - рассказывает Людмила Прокопенко.
Через 9 минут бригада скорой и пациентка буквально залетели на крыльцо роддома № 3. Возле дверей экипаж с беременной уже ждала расширенная бригада врачей и медсестер. Пациентку раздели и сразу увезли в операционную. Медики молились, чтобы врачи спасли жизнь женщине и ее деткам, будущая мама ждала двойню.
Спустя 8 минут малыши появились на свет. В настоящее время они и мама находятся в удовлетворительном состоянии. В скором времени все трое будут переведены в ОКБ №2 для второго этапа диагностики.
ИСТОЧНИК KP.RU