Частную сыроварню в тюменском селе закрыли за антисанитарию

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-11T10:58:54+03:00

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора временно закрыли частную сыроварню в одном из тюменских сел. Поводом к проверке стало обращение покупателя.

Предприятие по изготовлению пищевой продукции «Sar-Sar» находится в селе Бухтал Нижнетавдинского района. В ходе проверки цеха по производству молочной продукции сотрудники надзорного ведомства выявили массу нарушений.

Так, у предприятия отсутствовала необходимая технологическая документация, у работников не было личных медицинских книжек сотрудников. В цеху не проводился производственный контроль, мероприятия по дезинсекции и дератизации.

- В ходе проверки также выявлены многочисленные нарушения требований законодательства к качеству и безопасности молочной продукции, внутренней отделке помещений цеха, вентиляции производственных помещений, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По требованию ведомства судом деятельность ИП Вагабовой А.Н., осуществляющей деятельность по изготовлению продукции «Sar-Sar» приостановлена на 50 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU