2019-02-11T10:38:05+03:00
Происшествия

По факту смертельного ДТП под Тюменью возбуждено уголовное дело

Прокуроры начали проверку обстоятельств аварии
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего на 36 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе. Утром здесь столкнулись пять автомашин – Peugeot 308, Кia Cerato, Datsun, грузовиком Volvo с полуприцепом и микроавтобус Mercedes-Вenz Sprinter.

В результате аварии погибли двое рабочих, ехавших в микроавтобусе. Несколько человек получили травмы. Прокуратура Тюменского района начала проверку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок.

Надзорное ведомство области взяло расследование и ход проверки на особый контроль. Санкция стать предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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