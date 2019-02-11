Пьяный тюменец избил сожительницу за долгое ожидание ужина

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-11T09:55:29+03:00

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В Тюмени местный житель избил свою сожительницу не дождавшись ужина. Пара совместно распивала спиртное, а вот о закуске женщина заранее не подумала.

Заявление от 44-летней местной жительницы поступили в городскую полицию накануне. Женщина сообщила, что сожитель поднял на нее руки и причинил вред здоровью.

Как выяснилось в ходе следствия, конфликт между ней и ее 37-летним ухажером произошел в квартире на улице Федюнинского. Сожители распивали алкоголь. В какой-то момент фигуранта возмутило то, что, по его мнению, женщина не успела заранее разморозить тесто и слишком долго готовила ужин.

- Злоумышленник начал оскорблять хозяйку. Словесный конфликт перерос в потасовку, в результате чего женщина упала на пол и получила тяжкие телесные повреждения, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюмени.

Прибывшие на место схватки стражи правопорядка задержали 37-летнего безработного жителя областного центра и доставили его в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU