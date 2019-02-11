Тюменский ледолаз завоевал Кубок мира на соревнованиях во Франции

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-11T09:08:36+03:00

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В эти выходные, 9 февраля, во Франции закончился пятый этап Кубка мира-2019 по ледолазанию. В дисциплине «трудность» досрочным обладателем Кубка стал тюменский спортсмен Николай Кузовлев.

- Свершилось, досрочно выиграл Кубок Мира по ледолазанию в «трудности», впереди этап в США! Но уже победа, долгожданная, впервые в моей спортивной карьере, - написал на своей странице во Вконтакте Николай Кузовлев.

Тюменец прошел по сложной трассе дальше других ледолазов, преодолев 16 точек маршрута. Последний этап соревнования пройдет в Соединенных штатах Америке в феврале 2019 года.

Отметим, Николай Кузовлен уже трижды выигрывал Кубок мира и является семикратным чемпионом России. В 2014 и 2015 годах он выигрывал общие Кубки мира по ледолазанию на скорость, ав 2016-2017 годах завоевал бронзу Чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU