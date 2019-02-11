2019-02-11T10:24:54+03:00
Здоровье

Тюменские врачи удалили пациенту сложное новообразование мозжечка

Нейрохирурги ОКБ №2 провели хирургическую операцию мужчине из Омска
Марина Васильева
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Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «ОКБ №2»Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «ОКБ №2»
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Нейрохирурги ОКБ №2 провели ювелирную хирургическую операцию пациенту из Омска. Два месяца назад 42-летний мужчина в одночасье перестал самостоятельно ходить – ноги не подчинялись.

В родном городе пациенту установили диагноз – обширное новообразование мозжечка с прорастанием в IV желудочек головного мозга. Такая локализация опухоли нечастая и крайне сложна для хирургии. Но без операции обойтись было нельзя.

Оперироваться мужчина решил в Тюмени. Опухоль ему удалили 17 января под нейрофизиологическим контролем и нейронавигацией. Высокотехнологичное вмешательство выполнили нейрохирурги Дмитрий Воробьёв и Сергей Дерябин, анестезиологическое пособие обеспечила Анастасия Скамарцова.

Во время микрохирургической операции, которая длилась 4 часа, врачи использовали мощный микроскоп и комплект другой специальной техники. Он позволяет минимизировать риски повреждений жизненно-важных мозговых структур. Но основную часть электронике не доверили: при операциях на глубинных отделах головного мозга успех зависит от точности движений рук хирурга.

МРТ головного мозга потвердила, что операция прошла успешно, отметили в пресс-службе ГБУЗ ТО «ОКБ №2».иУже через семь дней мужчина начал передвигаться по палате небольшими шагами. На этой неделе он был выписан из стационара тюменской больницы под наблюдение онколога по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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