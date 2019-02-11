Под Тюменью из-за сильного тумана столкнулись пять машин

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-11T07:13:49+03:00

В аварии погибли двое человек, еще трое получили серьезные травмы

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Сегодня утром на 40-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись 5 автомобилей. Автомобиль «Пежо» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КИА».

Следовавшие следом «Датцун», фура и микроавтобус «Мерседес» также попали в аварию. Последний перевозил вахтовых рабочих, по предварительным данным двое из них погибли. Еще трое травмированы, как и водитель «Пежо».

- В настоящее время на месте ДТП работают 4 наряда ДПС, обеспечивая проезд транспорта по федеральной автодороге, регулируют движением вручную. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В ГИБДД добавили, что на дороге сильный туман и автомобилистам следует быть внимательнее, проезжая данный участок, обязательно снизить скорость. По возможности отложить поездки в связи с неблагоприятными погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU