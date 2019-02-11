2019-02-11T05:56:17+03:00
Спорт

Тюменские спасатели обеспечили безопасность ездовых соревнований

В Ишиме прошел открытый чемпионат и первенство области
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы главного управления МЧС по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС по Тюменской области
Изменить размер текста:

В минувшие выходные Ишим принял открытый чемпионат и Первенство Тюменской области по снежным дисциплинам ездового спорта. Для участия в соревнованиях прибыли спортсмены со всех уголков региона, а также гости из города Омска.

Традиционно помощь в проведении культурно-массовых мероприятий оказали сотрудники Ишимского пожарно-спасательного гарнизона. В целях безопасности спасатели организовали целый «палаточный городок» с пунктом обогрева и горячим питанием.

- Полевая кухня работала с самого утра, все участники и зрители, а большая часть – это дети разных возрастов, смогли подкрепится настоящей гречневой кашей и согреться горячим чаем, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скидки на лекарства до 30% в новых аптеках «Живика» в Тюмени
Под Тюменью из-за сильного тумана столкнулись пять машин
Не пропустите традиционную распродажу Уральских авиалиний «Билеты в лето»
Погода в Тюмени 11 февраля: тепло и без осадков
«Почитать есть чё?»: тюменцам расскажут историю 40-летней японки-хореографа
Названы имена победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
В Ялуторовском районе подрастает «агропоколение»
Тюменцы представят за рубежом онлайн-кинотеатр «Ноль плюс» с «осмысленным» просмотром
Уватские школьники пообщались с представителями вузов и ссузов
В Тюмени началась подготовка к летнему фестивалю #ПАПАТУТ
Тюменские предприятия молочного сектора модернизируют производство
Тюменский центр отметили на федеральном уровне
Тюменские скалолазы могут попасть на Олимпийские игры-2022 в Токио тремя путями
В Ялуторовском районе возрождается интерес к культуре
«ПРОДО Тюменский бройлер» в 2018 году выпустил 19 новых видов продукции
Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие отмечает четверть века
Погода в Тюмени 10 февраля: небольшой снег и потепление
В Тюменской области стартует отбор на проект «Tyumen case school»
Тюменских студентов приглашают на ярмарку вакансий
Стало известно, где в Тюменской области появятся новые школы и детсады
В сентябре 2019 года в Заводоуковскую больницу придут 10 новых специалистов
Юные тюменцы могут стать помощниками вожатых, пройдя «Школу капитанов»
Сделано у нас: какие сыры производят в Тюменской области
Команда мультицентра «Моя территория» поделится планами на будущее за чашкой чая
Большинство договоров купли-продажи леса для нужд жителей Тюменской области поданы через МФЦ
Елена Острягина: чтобы вводить раздельный сбор мусора, нужны сопутствующие условия