Тюменские спасатели обеспечили безопасность ездовых соревнований

СЕГОДНЯ 05:56 2019-02-11T05:56:17+03:00

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В минувшие выходные Ишим принял открытый чемпионат и Первенство Тюменской области по снежным дисциплинам ездового спорта. Для участия в соревнованиях прибыли спортсмены со всех уголков региона, а также гости из города Омска.

Традиционно помощь в проведении культурно-массовых мероприятий оказали сотрудники Ишимского пожарно-спасательного гарнизона. В целях безопасности спасатели организовали целый «палаточный городок» с пунктом обогрева и горячим питанием.

- Полевая кухня работала с самого утра, все участники и зрители, а большая часть – это дети разных возрастов, смогли подкрепится настоящей гречневой кашей и согреться горячим чаем, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU