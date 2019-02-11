Скидки на лекарства до 30% в новых аптеках «Живика» в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-11T07:38:36+03:00

Купить препараты с выгодой можно в аптеках ежедневно с 08:00 до 22:00

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В честь открытия, только с 7 по 20 февраля в новых аптеках «Живика» в Тюмени – скидки на лекарства до 30%. Купить препараты с выгодой можно в аптеках по адресам ул. Тульская, 12 и Червишевский тракт, 72а/3 ежедневно с 08:00 до 22:00. Список цен представлен на официальном сайте «Живики».

Чтобы приобрести лекарства со скидкой до 30%, вы также можете оформить бронирование в интернет-аптеке. И будьте уверены: заказанные по низким ценам лекарственные средства и другие товары будут в наличии. Забрать их получится в ближайшей аптеке в течение 36 часов с момента оформления заказа.

Удобная форма поиска на сайте позволит найти и выбрать любые товары из наличия всех аптек «Живика». Наберите название или штрих-код лекарства в строке поиска и ознакомьтесь с выпадающими подсказками. Если искомый товар есть в подсказках, выберите его. После вы попадете на страницу нужного препарата, где будут указаны цена, наличие, производитель, инструкция и срок годности.

Только с 7 по 20 февраля в новых аптеках «Живика» в Тюмени – скидки на лекарства до 30%

КУДА ЗВОНИТЬ

Информацию о наличии лекарств в аптеках «Живика» можно узнать на сайте и в единой аптечной справочной по тел. +7 (3452) 67-00-67.

*Скидки до 30% предоставляются на ограниченный ассортимент товаров с 7 по 20 февраля 2019 года. В аптеках действуют постоянные скидки до 15% на более чем тысячу лекарственных средств на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU